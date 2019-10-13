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РИА Новости

Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море

15:32 13.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 13 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил журналистам госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
"Конечно, нет, мы не ведем себя подобным образом", - сказал аль-Джубейр, отвечая на вопрос, является ли инцидент с иранским танкером близ побережья Саудовской Аравии ответом Эр-Рияда на атаку дронов на свои нефтяные объекты.
Он отметил, что Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке, потому что это были иранские дроны и иранские ракеты, мы знаем, что атака была проведена с севера, а не с юга. "Мы попросили ООН провести расследование, несколько стран присоединились к нему, чтобы установить, откуда была проведена атака, и как только оно будет завершено, мы опубликуем результаты и посмотрим, что будем делать", - отметил он.
"Но мы не ведем себя подобным образом. Мы слышали противоречивые сообщения, кто-то говорил, что был разлив нефти (после инцидента в Красном море - ред.), кто-то говорил, что нет. История непонятная. Но мы не вовлечены в подобные вещи, это совсем не то, как мы действуем или действовали в прошлом. История не закончена, давайте подождем и поймем что произошло, прежде чем делать выводы", - добавил аль-Джубейр.
Президент Ирана Хасан Рухани
Вчера, 14:32РИА Новости
Тегеран собрал улики по инциденту с иранским танкером в Красном море
В пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидда, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. МИД Ирана заявил о нападении на танкер, в результате которого оно получило повреждения и произошла утечка нефти. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Тегеран пока не называл, кто стоит за нападением.
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Красное мореСаудовская АравияВ мире
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