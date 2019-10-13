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РИА Новости

Американец выстрелил в молодоженов во время свадьбы ради мести

15:25 13.10.2019 (обновлено: 17:11 13.10.2019)
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© AP Photo / Siobhan Lopez/WMUR-TVПолиция возле церкви пятидесятников в Нью-Гэмпшире, где в субботу 12 октября произошла стрельба
Полиция возле церкви пятидесятников в Нью-Гэмпшире, где в субботу 12 октября произошла стрельба
© AP Photo / Siobhan Lopez/WMUR-TV
Полиция возле церкви пятидесятников в Нью-Гэмпшире, где в субботу 12 октября произошла стрельба
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Житель Нью-Гэмпшира Дэйл Холлуэй ворвался в храм во время венчания и открыл огонь, сообщает USA Today.
Утром в субботу вооруженный 37-летний житель города Пелхим на северо-востоке США зашел в церковь, где в этот момент венчались Клэр Макмаллен и Марк Кастильон. Злоумышленник сделал несколько выстрелов в 75-летнего пастора Стэнли Чоута и 60-летнюю невесту. Мужчина получил ранение в область груди, а женщине пуля попала в руку. Также пострадал жених, у него закрытая травма головы. Преступника обезвредили гости и передали полиции.
На прошлой неделе служителя этой церкви, который приходится отчимом преступнику, нашли застреленным в собственном доме. В убийстве подозревают 24-летнего сына жениха. В прокуратуре допустили, что субботняя бойня стала местью за смерть служителя храма.
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Нью-ГэмпширСШАВ мире
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