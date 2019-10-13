Американец выстрелил в молодоженов во время свадьбы ради мести

Утром в субботу вооруженный 37-летний житель города Пелхим на северо-востоке США зашел в церковь, где в этот момент венчались Клэр Макмаллен и Марк Кастильон. Злоумышленник сделал несколько выстрелов в 75-летнего пастора Стэнли Чоута и 60-летнюю невесту. Мужчина получил ранение в область груди, а женщине пуля попала в руку. Также пострадал жених, у него закрытая травма головы. Преступника обезвредили гости и передали полиции.