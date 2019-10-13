Американец выстрелил в молодоженов во время свадьбы ради мести

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Житель Нью-Гэмпшира Дэйл Холлуэй ворвался в храм во время венчания и открыл огонь, сообщает USA Today.
Утром в субботу вооруженный 37-летний житель города Пелхим на северо-востоке США зашел в церковь, где в этот момент венчались Клэр Макмаллен и Марк Кастильон. Злоумышленник сделал несколько выстрелов в 75-летнего пастора Стэнли Чоута и 60-летнюю невесту. Мужчина получил ранение в область груди, а женщине пуля попала в руку. Также пострадал жених, у него закрытая травма головы. Преступника обезвредили гости и передали полиции.
На прошлой неделе служителя этой церкви, который приходится отчимом преступнику, нашли застреленным в собственном доме. В убийстве подозревают 24-летнего сына жениха. В прокуратуре допустили, что субботняя бойня стала местью за смерть служителя храма.
Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0— Korey O'Brien (@koreyobrienTV) October 12, 2019