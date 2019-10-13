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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил о 490 уничтоженных террористах в ходе операции в Сирии

14:59 13.10.2019 (обновлено: 15:49 13.10.2019)
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация на границе Нусайбин – Камышлы
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Число "уничтоженных террористов" в ходе операции в Сирии достигло 490, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Общее число террористов, которые были обезврежены в ходе операции "Источник мира", составляет 490, из них 440 убиты. Приграничные населенные пункты Турции 652 раза подвергались ракетно-минометным обстрелам из Сирии", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.
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Он добавил, что в ходе операции турецкие ВС взяли под контроль город Рас эль-Айн и окружили Телль-Абъяд. Эрдоган вновь заявил, что целью операции является создание зоны безопасности на территории Сирии шириной 30-35 километров вдоль границы с Турцией.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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