Эрдоган заявил о 490 уничтоженных террористах в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Число "уничтоженных террористов" в ходе операции в Сирии достигло 490, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Общее число террористов, которые были обезврежены в ходе операции "Источник мира", составляет 490, из них 440 убиты. Приграничные населенные пункты Турции 652 раза подвергались ракетно-минометным обстрелам из Сирии", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что в ходе операции турецкие ВС взяли под контроль город Рас эль-Айн и окружили Телль-Абъяд. Эрдоган вновь заявил, что целью операции является создание зоны безопасности на территории Сирии шириной 30-35 километров вдоль границы с Турцией.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.