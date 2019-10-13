Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до 33 человек

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Японии в результате мощного тайфуна "Хагибис" погибли 33 человека, передает агентство Киодо.

Еще 19 местных жителей числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших возросло до 180.

В субботу вечером в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Позже на остров Хонсю обрушился тайфун "Хагибис". Давление в его центре составляло 945 гектопаскалей, сила ветра — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры линий электропередачи. Более чем 370 домов остались без электричества.

Сегодня в Токио возобновилось движение метро и поездов. Нормализация внутренних авиаперелетов ожидается к понедельнику, международные авиарейсы возобновлены, но наблюдаются задержки.