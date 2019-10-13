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РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили о гибели 31 бойца в столкновениях с турецкими силами в Сирии

14:54 13.10.2019 (обновлено: 23:06 13.10.2019)
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© REUTERS / Stoyan NenovВзрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Курдско-арабские формирования "Сирийские демократические силы" (SDF), ведущие боевые действия на севере Сирии против турецких сил и их союзников, заявили о гибели в субботу 31 бойца.
"В столкновениях погиб 31 боец, 46 получили ранения", - говорится в заявлении на сайте сил. При этом они утверждают, что сумели отбить два населенных пункта и уничтожить 87 бойцов противника.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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