Курды заявили о гибели 31 бойца в столкновениях с турецкими силами в Сирии

КАИР, 13 окт - РИА Новости. Курдско-арабские формирования "Сирийские демократические силы" (SDF), ведущие боевые действия на севере Сирии против турецких сил и их союзников, заявили о гибели в субботу 31 бойца.

"В столкновениях погиб 31 боец, 46 получили ранения", - говорится в заявлении на сайте сил. При этом они утверждают, что сумели отбить два населенных пункта и уничтожить 87 бойцов противника.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Scenes from Ras Al Ain, a Syrian border town currently under attack from Turkey. Credit: Mohammed Hassan pic.twitter.com/0uSHzKIIur — Lara Seligman (@laraseligman) 9 октября 2019 г.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии.