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РИА Новости

Лебедев рассказал, что Украину приглашали на саммит СНГ

14:50 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
Заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Украину приглашали принять участие в саммите СНГ, который проходил на этой неделе в Ашхабаде, однако Киев на него не ответил, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"На Украину были направлены все документы, но, к сожалению, мы не получили никаких ответов", — сказал он.
На саммите вопрос участие Украины в саммите поднял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский мог бы здесь пообщаться с коллегами, в том числе и с Владимиром Путиным, о встрече с которым "он много говорит".
"Я думаю, скоро приедет", - выразил уверенность Лукашенко позднее в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. На тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.
В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске. Тем не менее, украинские власти так и не подали официальные документы о прекращении участия в Содружестве и выходе из базовых соглашений.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
11 октября, 12:57РИА Новости
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