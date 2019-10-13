Лебедев рассказал, что Украину приглашали на саммит СНГ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Украину приглашали принять участие в саммите СНГ, который проходил на этой неделе в Ашхабаде, однако Киев на него не ответил, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На Украину были направлены все документы, но, к сожалению, мы не получили никаких ответов", — сказал он.

На саммите вопрос участие Украины в саммите поднял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский мог бы здесь пообщаться с коллегами, в том числе и с Владимиром Путиным, о встрече с которым "он много говорит".

"Я думаю, скоро приедет", - выразил уверенность Лукашенко позднее в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. На тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.