Явка на парламентских выборах в Польше к полудню составила 18%

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Больше 18% избирателей пришли проголосовать на парламентских выборах в Польше к полудню (13.00 мск), сообщил заместитель председателя Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в Варшаве.

В воскресенье в Польше проходят очередные парламентские выборы. Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).

"Госизбирком информирует, что по состоянию на 12.00 избирательные бюллетени выданы 5 миллионам 359 тысячам 654 людям, что составляет 18,14%", - сказал Марчиняк.

По его данным, наивысшая явка в 21,05% зафиксирована в Белостоке.

Госизбирком фиксирует мелкие инциденты во время голосования. Так, одна из глав комиссий пришла на работу в пьяном виде, её отстранили от обязанностей. На другом участке член комиссии также оказался пьян. На одном из участков комиссия не могла открыть сейф с документацией, пришлось прибегать к помощи пожарных. Все эти происшествия не повлияли на ход голосования, отметили в комиссии.