Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T14:48Z
https://ria.ru/20191013/1559726256.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f3aa8773b4d9a1af4b702efe95ec7f4c.jpg
РИА Новости

Явка на парламентских выборах в Польше к полудню составила 18%

14:48 13.10.2019
332
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Больше 18% избирателей пришли проголосовать на парламентских выборах в Польше к полудню (13.00 мск), сообщил заместитель председателя Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в Варшаве.
В воскресенье в Польше проходят очередные парламентские выборы. Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).
"Госизбирком информирует, что по состоянию на 12.00 избирательные бюллетени выданы 5 миллионам 359 тысячам 654 людям, что составляет 18,14%", - сказал Марчиняк.
По его данным, наивысшая явка в 21,05% зафиксирована в Белостоке.
Выборы в Тунисе
Вчера, 11:11РИА Новости
В Тунисе стартовали выборы президента
Госизбирком фиксирует мелкие инциденты во время голосования. Так, одна из глав комиссий пришла на работу в пьяном виде, её отстранили от обязанностей. На другом участке член комиссии также оказался пьян. На одном из участков комиссия не могла открыть сейф с документацией, пришлось прибегать к помощи пожарных. Все эти происшествия не повлияли на ход голосования, отметили в комиссии.
Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit-pool.
130004
Обсудить 0
ПольшаВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Рухани
Тегеран собрал улики по инциденту с иранским танкером в Красном море
РИА
Новости
Сейм Польши в Варшаве
Явка на парламентских выборах в Польше к 18.00 мск составила 45,94%
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
Лебедев рассказал, что Украину приглашали на саммит СНГ
Лента
новостей
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Курды заявили о гибели 31 бойца в столкновениях с турецкими силами в Сирии
Сейм Польши в Варшаве
Экзитпол: партия Качиньского получает 239 из 460 мест в сейме Польши
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции
Газодобывающее предприятие на Украине
Киев принял решение о неотложных мерах по поставкам газа в Донбасс
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Верховный лидер Ирана призвал КСИР разрабатывать новое вооружение
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган отказался от переговоров с Рабочей партией Курдистана
Беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie
Испытания американского ударного беспилотника закончились провалом
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за визита крымских депутатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния