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РИА Новости

Поклонская: приезд украинской диаспоры в Крым говорит о мудрости людей

14:42 13.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Приезд в Крым представителей украинской диаспоры из нескольких стран мира является свидетельством мудрости простых людей, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона, зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибывают в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии.
Город Симферополь в Крыму
Вчера, 13:48РИА Новости
Общественник назвал приезд в Крым делегации украинской диаспоры символичным
"Приезд делегации неслучаен. Связь крымчан с украинским народом - это свидетельство мудрости простых людей. Народ России и Украины является неделимым, даже с учетом суверенности наших стран. Я не чужая Украине и я люблю ее. Мне очень приятно наблюдать, что хоть на маленький миллиметр, но с новым руководством на Украине появилась надежда на восстановление страны", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Россия и Украина никогда не будут врагами, как бы на это ни рассчитывали "режиссеры и сценаристы всех цветных революций".
"Народ наших стран мудрый, и желаю, чтобы хватило политической ловкости и мудрости для восстановления нерушимой связи между Россией и Украиной", - заявила Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Наталья ПоклонскаяКрымРоссияУкраинаОбщество
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