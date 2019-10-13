Поклонская: приезд украинской диаспоры в Крым говорит о мудрости людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Приезд в Крым представителей украинской диаспоры из нескольких стран мира является свидетельством мудрости простых людей, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона, зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибывают в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии.

"Приезд делегации неслучаен. Связь крымчан с украинским народом - это свидетельство мудрости простых людей. Народ России и Украины является неделимым, даже с учетом суверенности наших стран. Я не чужая Украине и я люблю ее. Мне очень приятно наблюдать, что хоть на маленький миллиметр, но с новым руководством на Украине появилась надежда на восстановление страны", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, Россия и Украина никогда не будут врагами, как бы на это ни рассчитывали "режиссеры и сценаристы всех цветных революций".

"Народ наших стран мудрый, и желаю, чтобы хватило политической ловкости и мудрости для восстановления нерушимой связи между Россией и Украиной", - заявила Поклонская.