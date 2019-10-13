Поклонская заявила, что в Турции не возникло вопросов о статусе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская заявила, что во время визита в Турцию и приема на высшем государственном уровне ни у кого не возникло вопросов относительно российского статуса Крыма.
Ранее сообщалось, что представители Крыма впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне. Крым представляли депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Крымчане также приняли участие в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
"Наш визит в Стамбул и теплый прием первого лица говорит о том, что наши страны являются стратегическими партнерами. Мне было приятно осознавать, что у коллег из парламентов Турции, Пакистана, Афганистана, Китая не возникало вопросов "чей Крым"? Мы совершенно открыто и с гордостью представлялись представителями Крыма и Севастополя, и это вызывало лишь легкое восхищение у участников Конференции", - заявила РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, восстановление и укрепление добрых отношений между разными народами, в том числе России и Турции, является залогом мира и стабильности. "Конструктивный диалог политиков суверенных государств должен способствовать достижению этой цели", - подчеркнула депутат.
В воскресенье прокуратура так называемой Автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) заявила, что даст оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".