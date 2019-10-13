Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах. <…> Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", — написала она.

Бочкарева не уточнила, с какой программой и где она будет выступать.

Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию.

После этого в МВД сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете также появилось видео, по утверждению опубликовавших его, с этого задержания.