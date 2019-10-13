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РИА Новости

Пакистан хочет предотвратить конфликт Тегерана и Эр-Рияда

14:21 13.10.2019
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© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 окт – РИА Новости. Исламабад хочет предотвратить конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, выстроить диалог между Тегераном и Вашингтоном, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Премьер-министр Пакистана находится с визитом в Тегеране, где уже встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив ядерную сделку, ситуацию на Ближнем Востоке и противоречия между Ираном и Саудовской Аравией.
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"Мы не хотим еще одного конфликта в этой части региона. Господин президент, Иран – наш сосед, Саудовская Аравия – один из наших близких друзей, который помогал нам, когда мы в этом нуждались. Причина этого визита – мы не хотим конфликта между Ираном и Саудовской Аравией", - сказал премьер Пакистана в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Роухани.
По его словам, это сложная проблема, но ее можно решить через диалог. "Но то, чего не должно произойти, – это войны между Саудовской Аравией и Ираном", - сказал он, добавив, что подобный конфликт выйдет за пределы региона.
Кроме того, Хан коснулся и вопроса о диалоге между США и Ираном в свете ситуации вокруг ядерной сделки, отметив, что американский президент Дональд Трамп просил его посодействовать выстраиванию диалога между Вашингтоном и Тегераном, что пакистанский премьер и намерен делать.
В свою очередь, президент Ирана повторил, что ситуацию вокруг ядерной сделки можно урегулировать возвратом США к соглашению и снятием санкций против Тегеран. Говоря же о Ближнем Востоке, Роухани подчеркнул, что обе стороны убеждены, что "ключ к урегулированию" ситуации в регионе лежит в завершении войны в Йемене, установлению скорейшего перемирия там, а также оказании помощи народу этой страны.
В пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошел взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.
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