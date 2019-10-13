Вице-мисс "Краса России" рассказала о своем состоянии после ДТП под Минском

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, ставшая в 2017 году первой вице-мисс конкурса "Краса России", находится в тяжелом состоянии после ДТП под Минском, ее ждет ряд операций, рассказала РИА Новости сама девушка.

"Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально "собрать". Жду ряд операций", — рассказала РИА Новости Сметанина. Сейчас она находится в РНПЦ травматологии и ортопедии Минска. Сметанина уже перенесла две операции, в ближайший вторник будет еще одна — на правой ноге. После операций ее ждет курс реабилитации.

Инцидент произошел в Борисовском районе Минской области Белоруссии. Как рассказала девушка, в ДТП она попала еще 5 сентября, однако о нем не было известно, так как она находилась в слишком тяжелом состоянии. Накануне аварии девушка выехала из Москвы в Минск в качестве пассажира микроавтобуса Ford, который нашла на популярном сервисе поиска попутчиков. Утром 5 сентября, когда хозяин машины буквально засыпал за рулем, автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу тягачом МАН 440.

"Он (водитель. — Прим. ред.) абсолютно невредим, а моя сторона сильно пострадала! Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног… Из выкареженной машины мое тело доставали неизвестные люди, думали, что уже мертва. На земле я пролежала минут сорок и была в реанимации около восьми часов", — описала пострадавшая свое состояние на странице в Instagram.

По ее словам, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, Сметанина дала показания следователю.

В посольстве России в Минске РИА Новости подтвердили, что знают об этой ситуации, находятся в контакте со следователями и родственниками пострадавшей. По словам дипломатов, Сметаниной предлагали медицинскую транспортировку в Москву, однако она пока отказывается.

Конкурс "Краса России" проводится с 1995 года. Финалистки конкурса до 2006-го представляли Россию на конкурсе "Мисс мира", а с 2009 года — на конкурсе "Мисс Земля".