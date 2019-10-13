Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T15:56Z
https://ria.ru/20191013/1559725631.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148343/99/1483439913_0:0:2718:1530_1036x0_80_0_0_2e39455b604baaadfaeb148cbfe530ad.jpg
РИА Новости

Вице-мисс "Краса России" рассказала о своем состоянии после ДТП под Минском

14:18 13.10.2019 (обновлено: 15:56 13.10.2019)
1783
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЕвгения Сметанина, Лада Акимова и Виктория Дашиева в финале конкурса "Краса России — 2016"
Евгения Сметанина, Лада Акимова и Виктория Дашиева в финале конкурса Краса России — 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Евгения Сметанина, Лада Акимова и Виктория Дашиева в финале конкурса "Краса России — 2016". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, ставшая в 2017 году первой вице-мисс конкурса "Краса России", находится в тяжелом состоянии после ДТП под Минском, ее ждет ряд операций, рассказала РИА Новости сама девушка.
"Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально "собрать". Жду ряд операций", — рассказала РИА Новости Сметанина. Сейчас она находится в РНПЦ травматологии и ортопедии Минска. Сметанина уже перенесла две операции, в ближайший вторник будет еще одна — на правой ноге. После операций ее ждет курс реабилитации.
Скорая помощь
Вчера, 03:43РИА Новости
В подмосковной Кашире пять человек погибли в ДТП, в том числе ребенок
Инцидент произошел в Борисовском районе Минской области Белоруссии. Как рассказала девушка, в ДТП она попала еще 5 сентября, однако о нем не было известно, так как она находилась в слишком тяжелом состоянии. Накануне аварии девушка выехала из Москвы в Минск в качестве пассажира микроавтобуса Ford, который нашла на популярном сервисе поиска попутчиков. Утром 5 сентября, когда хозяин машины буквально засыпал за рулем, автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу тягачом МАН 440.
"Он (водитель. — Прим. ред.) абсолютно невредим, а моя сторона сильно пострадала! Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног… Из выкареженной машины мое тело доставали неизвестные люди, думали, что уже мертва. На земле я пролежала минут сорок и была в реанимации около восьми часов", — описала пострадавшая свое состояние на странице в Instagram.
По ее словам, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, Сметанина дала показания следователю.
В посольстве России в Минске РИА Новости подтвердили, что знают об этой ситуации, находятся в контакте со следователями и родственниками пострадавшей. По словам дипломатов, Сметаниной предлагали медицинскую транспортировку в Москву, однако она пока отказывается.
Конкурс "Краса России" проводится с 1995 года. Финалистки конкурса до 2006-го представляли Россию на конкурсе "Мисс мира", а с 2009 года — на конкурсе "Мисс Земля".
Тридцатилетняя уроженка Тамбова Евгения Сметанина в 2009 году победила в номинации "Мисс Очарование" этого конкурса, а в 2017-м заняла место первой вице-мисс, а также победила в номинации "Мисс Огонь". По данным тамбовской прессы, Сметанина также побеждала в местных конкурсах красоты.
Автомобиль скорой помощи
12 октября, 17:53РИА Новости
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
0203525
Обсудить 0
Евгения СметанинаБелоруссияПроисшествия
Рекомендуем
Маргарита Овсянникова
Участницу "Дома-2" избили на корпоративе
РИА
Новости
Полиция возле церкви пятидесятников в Нью-Гэмпшире, где в субботу 12 октября произошла стрельба
Американец выстрелил в молодоженов во время свадьбы ради мести
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie
Испытания американского ударного беспилотника закончились провалом
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya
Путин дал интервью арабским телеканалам перед визитом в Саудовскую Аравию
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американский эксперт назвал главную цель России в Европе в случае войны
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. 9 февраля 2018
Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии
Хельсинки. Виды
Туристы назвали самые скучные города Европы
Пассажиры в салоне самолета
Пренебрегший гигиеной пассажир самолета возмутил пользователей Сети
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР сообщили о бое между спецназом ВСУ и националистами в Донбассе
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за визита крымских депутатов
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Шнуров рассказал, чем займется после "Ленинграда"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния