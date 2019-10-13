Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" о том, почему Владимир Путин предпочитает отдыхать именно в России.

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они любовались красотой сибирской тайги, собирали грибы и ягоды.

"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают", — сказал Песков.

Он добавил, что сам президент уже не раз отвечал на этот вопрос.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, даже на отдыхе глава государства не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы.