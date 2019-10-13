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РИА Новости

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

14:18 13.10.2019 (обновлено: 15:47 13.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" о том, почему Владимир Путин предпочитает отдыхать именно в России.
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они любовались красотой сибирской тайги, собирали грибы и ягоды.

"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают", — сказал Песков.

Он добавил, что сам президент уже не раз отвечал на этот вопрос.
Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, даже на отдыхе глава государства не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы.
"Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. Это действительно так. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой", — отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Это не отдых,а цирк-кино с ротой ФСО,полком противовоздушной обороны,съёмочной группой и оцеплением за сотню километров.Президент так боится своего собственного народа,что постоянно прячется от него.
13 октября, 15:15
Саша Василич
1085204112
В России, такой огромной, так много где есть возможность провести отпуск. Гораздо лучше чем заграницей.
13 октября, 15:46
ИФИван Федоров
106510025
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