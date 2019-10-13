Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с террористической группировкой ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию.

Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) — военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР. Ранее курды заявили о бегстве ряда семей боевиков ИГ* из лагеря.

Как говорится в заявлении Курдской автономной администрации в соцсети Facebook, 785 иностранцев, имеющих отношение к ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса "под прикрытием турецкого обстрела" и при координации с группой лояльных Турции "наемников, совершивших жестокое нападение на лагерь".

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.