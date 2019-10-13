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РИА Новости

Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии

13:59 13.10.2019 (обновлено: 16:42 13.10.2019)
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© AP PhotoТурецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. 9 февраля 2018
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия. 9 февраля 2018
© AP Photo
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с террористической группировкой ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию.
Президент РФ Владимир Путин
11 октября, 15:39РИА Новости
Путин: удерживаемые курдами боевики могут разбежаться из-за операции Турции
Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) — военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР. Ранее курды заявили о бегстве ряда семей боевиков ИГ* из лагеря.
Как говорится в заявлении Курдской автономной администрации в соцсети Facebook, 785 иностранцев, имеющих отношение к ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса "под прикрытием турецкого обстрела" и при координации с группой лояльных Турции "наемников, совершивших жестокое нападение на лагерь".
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Военная операция Турции в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииИсламское государствоСирия
Популярные комментарии
Вот чего и добились. Всё возвращается на круги свои, с Игил Асад начнёт воевать заново, но уже без курдов, американцы снова вернутся в Сирию. Действительно многоходовочка, без выхода.
13 октября, 14:08
Муля не нервируй
13010122
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