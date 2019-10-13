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РИА Новости

Общественник назвал приезд в Крым делегации украинской диаспоры символичным

13:48 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Симферополь в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал символичным визит на полуостров представителей украинской диаспоры из нескольких стран мира, отметив, что это наглядно показывает открытость и радушие полуострова.
Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры прибывают в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии.
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"Это очень важное событие, причем не только для Крыма, но и в целом для России. Именно крымская площадка становится основной для общественных дипломатов со всего мира, и очень символично, что украинцы, проживающие за рубежом, именно в Крыму могут открыто и свободно заявлять свою позицию, которая не совпадает с позицией официального Киева", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Крым становится "полуостровом свободы", что особенно заметно на фоне соседней Украины, где "журналистов за их позицию сажают в тюрьмы, избивают и даже физически уничтожают".
"Именно в российском Крыму мы смогли создать то, что было невозможным в период украинской оккупации полуострова - "Ассамблею славянских народов Республики Крым", куда входят русская, украинская и белорусская общины полуострова. Поэтому если кому-то в Украине не дают высказать позицию по политическим мотивам, то приезжайте к нам в Крым, мы радушно примем и предоставим площадку для озвучивания своей позиции", - заявил Чегринец.
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