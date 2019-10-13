Испытания американского ударного беспилотника закончились провалом

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американский беспилотник XQ0-58A Valkyrie получил повреждения на испытаниях в Аризоне, сообщил портал The Drive со ссылкой на заявление ВВС США.
Авария произошла при возвращении беспилотника на землю. Причиной инцидента стали сильный ветер и неисправность системы мягкой посадки.
"Прототип амортизирующей системы, которая использовалась для первоначальной серии испытаний, но не предназначалась для окончательного эксплуатационного использования, претерпел аномалию, в результате которой аппарат получил повреждения при приземлении", — прокомментировала аварию компания-производитель Kratos.
"Валькирию" разработала исследовательская лаборатория ВВС США в сотрудничестве с компанией Kratos. Беспилотник предназначен для сопровождения истребителей пятого поколения F-35.