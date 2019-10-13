Испытания американского ударного беспилотника закончились провалом

"Прототип амортизирующей системы, которая использовалась для первоначальной серии испытаний, но не предназначалась для окончательного эксплуатационного использования, претерпел аномалию, в результате которой аппарат получил повреждения при приземлении", — прокомментировала аварию компания-производитель Kratos.