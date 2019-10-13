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РИА Новости

Папа Римский выразил озабоченность ситуацией в Сирии и Эквадоре

13:39 13.10.2019
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© AP Photo / L'Osservatore Romano/PoolПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
ВАТИКАН, 13 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал международное сообщество к поиску действенных решений в Сирии и выразил озабоченность в связи с последними событиями в Эквадоре.
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"Мои мысли вновь заняты Ближним Востоком. В особенности, любимой и измученной Сирией, откуда снова приходят драматические новости о судьбе населения северо-востока страны, вынужденного покидать свои дома из-за военных действий. Среди этих людей есть также много христианских семей. Я вновь призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество искренне и честно идти по пути диалога для поиска действенных решений", - сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
Папа Франциск также заявил, что вместе с участниками проходящего в Ватикане Синода епископов по проблемам Амазонии с озабоченностью следит за тем, что происходит в последние недели в Эквадоре.
"Присоединяюсь к боли за погибших и раненых. Поощряю поиски социального мира с особым вниманием к наиболее уязвимым слоям населения и к правам человека", - заявил он.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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* запрещенная в России террористическая организация.
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