Путин направил Абэ соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с большими человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на страну тайфуном "Хагибис", сообщает пресс-служба президента РФ.

"Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.