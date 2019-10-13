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РИА Новости

Министру обороны Латвии посоветовали узнать у военных, как освобождали Ригу

13:28 13.10.2019
15946
CC0 / NakNakNak / Рига
Рига
CC0 / NakNakNak /
Рига . Архивное фото
РИГА, 13 окт - РИА Новости. Экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов выразил возмущение тем, что министр обороны Латвии занимается восхвалением нацистской армии и пытается принизить роль Красной Армии в освобождении Риги, и посоветовал ему узнать у специалистов, как освобождали город.
Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры Ваффен СС - это гордость латышского народа и государства. Затем министерство обороны Латвии выпустило ролик, в котором рассказывает о том, что Красная Армия вошла в пустую Ригу, поскольку нацистские войска решили сдать ее без боя.
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"Меня до слез растрогала нежная забота министра обороны Латвии - Артиса Пабрикса о чести нацистских войск. Чтобы доказать нам их непобедимость и благородство, министерство обороны на деньги налогоплательщиков соорудило ролик, который должен доказать обществу, что Советская Армия не освобождала Ригу, не воевала за город, а немцы ее сами благородно и дальновидно оставили, а советские войска без трудов тут же этим воспользовались", - сказал Митрофанов РИА Новости.
Он также считает, что Пабрикс мог бы проконсультироваться у специалистов. "Я, конечно, понимаю, что у Пабрикса нет военного образования, но он мог бы зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и спросить, как это можно без боя брать города. Ему бы объяснили, что взятие Риги Советской армией в 1944 году стало результатом точно спланированной и удачно осуществленной Прибалтийской операции, в которой было задействовано 900 тысяч советских солдат и основные сражения, в которых нежно оберегаемая от позора Пабриксом немецкая армия была разбита на дальних подступах к латвийской столице", - сказал Митрофанов.
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Экс-депутат ЕП убежден, что попытки переписать историю добром не закончатся. "Бои за сам город продолжались почти четыре дня. Если без шуток, я не представляю, что творится в голове у министра обороны, когда он занимается восхвалением и обелением нацистской оккупационной армии. Рано или поздно эти "шалости" начнут замечать на Западе, и Пабриксу придется как-то объясняться перед коллегами из стран, чьи солдаты массово гибли на полях Второй мировой по одной главной причине - стремления германских войск к уничтожению стран Европы", - сказал Митрофанов.
Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики - большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.
В то же время страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
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Мирослав МитрофановАртис ПабриксЕвропейский парламентЛатвияВ мире
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