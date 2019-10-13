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РИА Новости

Орешкин прокомментировал возможность расчета в нацвалютах со странами ЕС

13:26 13.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин перед началом совещания о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин перед началом совещания о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия изучает возможности использования нацвалют в расчетах с европейскими партнерами, в том числе при сделках в нефтегазовой сфере, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью Financial Times.
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Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем 2018 года, причем не только в РФ. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.
"У нас очень хорошая стабильная валюта, почему бы ее не использовать для глобальных финансовых операций", - сказал Орешкин.
"Мы хотим (иметь возможность осуществлять сделки по продаже нефти и газа) в рублях в какой-то момент", - добавил он. "Вопрос здесь заключается в том, чтобы это не привело к дополнительным издержкам, но если... мы сможем создать финансовую инфраструктуру и первоначальные затраты низкие, то почему нет?", - сказал министр.
Он при этом отметил популярность российского рынка облигаций среди иностранных инвесторов.
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Максим ОрешкинРоссияЭкономика
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