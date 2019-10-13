Орешкин прокомментировал возможность расчета в нацвалютах со странами ЕС

Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем 2018 года, причем не только в РФ. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.