Орешкин прокомментировал возможность расчета в нацвалютах со странами ЕС

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия изучает возможности использования нацвалют в расчетах с европейскими партнерами, в том числе при сделках в нефтегазовой сфере, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью Financial Times.
11 октября, 08:00РИА НовостиТерпение лопнуло: Россия и Турция отказались от доллара
Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем 2018 года, причем не только в РФ. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.
"У нас очень хорошая стабильная валюта, почему бы ее не использовать для глобальных финансовых операций", - сказал Орешкин.
"Мы хотим (иметь возможность осуществлять сделки по продаже нефти и газа) в рублях в какой-то момент", - добавил он. "Вопрос здесь заключается в том, чтобы это не привело к дополнительным издержкам, но если... мы сможем создать финансовую инфраструктуру и первоначальные затраты низкие, то почему нет?", - сказал министр.
Он при этом отметил популярность российского рынка облигаций среди иностранных инвесторов.