Россия поддержит сделку по Палестине, если она ведет к миру, заявил Путин

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Россия поддержит любую сделку по палестино-израильскому урегулированию, которая ведет к миру и исходит из необходимости реализации плана двух государств и созданию палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается "сделки века". Ну, мы поддержим любую сделку, которая ведет к миру, но нам нужно понять, что это такое. Ведь пока детали этих предложений в рамках так называемой "сделки века" не ясны. Соединенные Штаты их так и не представили общественности мировой и своей собственной страны, и Ближнему Востоку, Палестине", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.

В июне в Бахрейне состоялась встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. США сообщили, что соберут поправки и предложения к разработанному плану. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.

Путин подчеркнул, что Москва исходит из необходимости реализовать план двух государств и создать палестинское государство.

Президент сообщил, что с Израилем у РФ очень добрые отношения. "Но почти полтора миллиона человек израильских граждан – это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Там, куда ни придешь в магазин, все по-русски говорят. Значит, поэтому нам небезразлично, что там происходит, но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому урегулированию", - пояснил российский лидер.

Он добавил, что РФ строго придерживается всех решений ООН и считает, что они должны быть выполнены.

В ходе интервью Путин напомнил, что в свое время Москва предложила провести прямые контакты между премьер-министром Израиля и руководством палестинской администрации. "Но она, к сожалению, не состоялась. Мы делаем все и провели несколько сессий, несколько встреч между различными группами Палестины. Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций – это ослабляет общепалестинскую позицию", - сказал президент РФ.

Он отметил, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта, решение которого является ключом к выходу из очень многих проблем региона.

"И до тех пор, пока он не решен, это, в том числе, и источник радикализма и терроризма. Потому что, когда люди чувствуют, что у них нет возможности легальными способами защитить свои права, они берутся за оружие. И в этом смысле, мне кажется, в решении окончательном, долгосрочном решении этой проблемы заинтересована не только Палестина, но и израильский народ", - заявил Путин.