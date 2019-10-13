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РИА Новости

В Бейруте прошел антиправительственный митинг

13:11 13.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстрация в Бейруте
Демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Демонстрация в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Массовая антиправительственная демонстрация проходит перед зданием ассоциации ливанских банков в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Представители левых движений и профсоюзов собрались у здания ассоциации. Граждане кричали лозунги с призывами смены правительства, проведения реформ и спасения ливанского фунта.
Вид на набережную в Бейрута
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Для поддержания порядка здание и прилегающий к нему район оцеплен кордонами бойцов внутренних войск и армии. Демонстрация проходит мирно, без столкновений и провокаций.
"Я сегодня участвую в демонстрации со своими соотечественниками у ассоциации банков, которая для всех является бесконечной пещерой, в которой пропадают все деньги рабочих, всех конфессий религий... Мы переживаем очень удушающий кризис. Наша коммунистическая партия приняла решение противостоять коррумпированной власти, выйдя на улицы и отстаивая права населения", - рассказал РИА Новости участник демонстрации Ахмад Дагер.
Группа активистов от коммунистической партии Ливана в пятницу заняла здание союза рабочих в Бейруте, где выступила с призывом к населению противостоять экономической и финансовой политике государства.
В связи со сложным экономическим положением в стране на фоне принятия нового государственного бюджета на 2019 год с конца апреля и по начало июня в Бейруте и других крупных городах Ливана регулярно проходили массовые демонстрации. Профсоюзы рабочих и отставные военнослужащие объявляли об открытых забастовках в связи с намерениями правительства сократить в новом бюджете выплаты госслужащим.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в четверг заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. Ливанское правительство при этом заявляло, что меры по стабилизации финансового положения предпринимаются. Центральный банк в свою очередь заявил о фиксированной стоимости ливанского фунта по отношению к доллару и выработке механизма по поддержке работы владельцев АЗС во избежание топливного кризиса в стране.
Набережная Бейрута
1 февраля, 13:15РИА Новости
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