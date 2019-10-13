В Бейруте прошел антиправительственный митинг

БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Массовая антиправительственная демонстрация проходит перед зданием ассоциации ливанских банков в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.

Представители левых движений и профсоюзов собрались у здания ассоциации. Граждане кричали лозунги с призывами смены правительства, проведения реформ и спасения ливанского фунта.

Для поддержания порядка здание и прилегающий к нему район оцеплен кордонами бойцов внутренних войск и армии. Демонстрация проходит мирно, без столкновений и провокаций.

"Я сегодня участвую в демонстрации со своими соотечественниками у ассоциации банков, которая для всех является бесконечной пещерой, в которой пропадают все деньги рабочих, всех конфессий религий... Мы переживаем очень удушающий кризис. Наша коммунистическая партия приняла решение противостоять коррумпированной власти, выйдя на улицы и отстаивая права населения", - рассказал РИА Новости участник демонстрации Ахмад Дагер.

Группа активистов от коммунистической партии Ливана в пятницу заняла здание союза рабочих в Бейруте, где выступила с призывом к населению противостоять экономической и финансовой политике государства.

В связи со сложным экономическим положением в стране на фоне принятия нового государственного бюджета на 2019 год с конца апреля и по начало июня в Бейруте и других крупных городах Ливана регулярно проходили массовые демонстрации. Профсоюзы рабочих и отставные военнослужащие объявляли об открытых забастовках в связи с намерениями правительства сократить в новом бюджете выплаты госслужащим.