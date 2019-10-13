Киев принял решение о неотложных мерах по поставкам газа в Донбасс

КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для предприятий теплокоммунэнерго на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, сообщается на правительственном портале.

В июле Луганская теплоэлектростанция из-за прекращения поставок угля из РФ перешла на использование газа. Ранее власти Луганской области попросили представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму обсудить на переговорах в Минске поставки российского угля на "ДТЭК Луганская теплоэлектростанция".