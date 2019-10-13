Киев принял решение о неотложных мерах по поставкам газа в Донбасс

КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для предприятий теплокоммунэнерго на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, сообщается на правительственном портале.
В июле Луганская теплоэлектростанция из-за прекращения поставок угля из РФ перешла на использование газа. Ранее власти Луганской области попросили представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму обсудить на переговорах в Минске поставки российского угля на "ДТЭК Луганская теплоэлектростанция".
9 октября, 18:40Сказано в эфиреЭксперт раскрыл "интригу" переговоров с Украиной по газуГлава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев выступил против продления действующего контракта с "Газпромом". Эксперт Игорь Юшков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что руководство украинской компании фактически работает на срыв газового транзита.
"Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольная территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов", - сообщила пресс-служба кабмина.