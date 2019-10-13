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РИА Новости

Глава Приангарья хочет отдавать часть зарплаты в благотворительный фонд

13:09 13.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Сергей Левченко после повышения зарплаты намерен отдавать ее часть в благотворительный фонд помощи пострадавшим от паводка, сообщает правительство Иркутской области со ссылкой на главу региона.
Ранее сообщалось, что Левченко предложил поднять себе оклад на 44% - до 27 тысяч рублей. Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатору связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября в соответствии с указом президента. Начальник управления губернатора и правительства региона по государственной гражданской службе, кадрам и госнаградам Валерий Митусов отметил, что фактическое повышение окладов госслужащих, которое не производилось в регионе с 2012 года, в соответствии с указом губернатора не превысит 20%.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
10 октября, 07:43РИА Новости
Повышение оклада губернатора Приангарья связано с индексацией зарплат
"Что касается меня, то я давно уже часть зарплаты отдаю в благотворительный фонд, который помогает, в том числе, и жителям подтопленных территорий. Я поступлю так же и этой частью заработной платы", - сказал Левченко, комментируя информацию о повышении своего должностного оклада, его слова передают власти Иркутской области.
Как отметил Левченко, 4 года назад, когда после выборов он возглавил Приангарье, в регионе была тяжелая финансовая ситуация: в бюджете не хватало 5 миллиардов рублей, имелись большие государственные долги. Исходя из этого, губернатор тогда решил снизить зарплату себе, а также заместителям и министрам на 10%.
По его словам, за 4 года бюджет области вырос с 97 миллиардов до 213. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остался невысоким. Он отметил, что при решении повысить оклады учитывал длительные командировки госслужащих во время летнего паводка, их работу без выходных и по 12 часов в сутки при зарплате в пределах 30 тысяч рублей.
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Сергей ЛевченкоИркутская областьОбщество
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