Глава Приангарья хочет отдавать часть зарплаты в благотворительный фонд

ИРКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Сергей Левченко после повышения зарплаты намерен отдавать ее часть в благотворительный фонд помощи пострадавшим от паводка, сообщает правительство Иркутской области со ссылкой на главу региона.

Ранее сообщалось, что Левченко предложил поднять себе оклад на 44% - до 27 тысяч рублей. Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатору связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября в соответствии с указом президента. Начальник управления губернатора и правительства региона по государственной гражданской службе, кадрам и госнаградам Валерий Митусов отметил, что фактическое повышение окладов госслужащих, которое не производилось в регионе с 2012 года, в соответствии с указом губернатора не превысит 20%.

"Что касается меня, то я давно уже часть зарплаты отдаю в благотворительный фонд, который помогает, в том числе, и жителям подтопленных территорий. Я поступлю так же и этой частью заработной платы", - сказал Левченко, комментируя информацию о повышении своего должностного оклада, его слова передают власти Иркутской области.

Как отметил Левченко, 4 года назад, когда после выборов он возглавил Приангарье, в регионе была тяжелая финансовая ситуация: в бюджете не хватало 5 миллиардов рублей, имелись большие государственные долги. Исходя из этого, губернатор тогда решил снизить зарплату себе, а также заместителям и министрам на 10%.