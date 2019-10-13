В Японии умерла женщина, выпавшая из вертолета в ходе спасательной операции

ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Пожилая женщина, выпавшая из вертолета сил самообороны Японии с высоты 40 метров в ходе спасательной операции после прохождения мощного тайфуна "Хагибис", скончалась в больнице, сообщает агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что женщина возрастом 77 лет упала из вертолета сил самообороны, которые участвовали в эвакуационных работах в префектуре Фукусима. У пострадавшей были зафиксированы остановка сердца и дыхания, женщина была доставлена в больницу. Позже медики констатировали ее смерть.

Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре - до 45 метров в секунду, при порывах - до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач. Накануне в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

По последним данным, в результате стихии погибли не менее 25 человек, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших приблизилось к 170.

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, отключения электроэнергии произошло в более 376 тысяч домов, что примерно в три раза больше, чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов. К настоящему времени подачу электроэнергии удалось возобновить примерно в половине домов.