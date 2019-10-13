Трамп не может нормализовать отношения с Россией, заявил Путин

"Мы знаем, все знаем, что и как говорит президент Соединенных Штатов господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор это не сделано", - сказал Путин в интервью телеканалам