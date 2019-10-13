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РИА Новости

Трамп не может нормализовать отношения с Россией, заявил Путин

12:56 13.10.2019
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© RTПрезидент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
© RT
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Предвыборные заявления американского президента Дональда Трампа о необходимости нормализации отношений РФ и США не выполнены, однако в Москве к этому относятся с пониманием - реализовать свои слова президенту США не позволяет сделать внутриполитическая повестка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, все знаем, что и как говорит президент Соединенных Штатов господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор это не сделано", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
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"Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - отметил он.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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