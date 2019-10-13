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РИА Новости

Свердловский губернатор принял участие в опросе по храму в Екатеринбурге

12:56 13.10.2019
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в воскресенье принял участие в общегородском опросе о месте возведения собора святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики главы региона.
В воскресенье в Екатеринбурге работает 51 площадка, где проводится опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.
"Пришел сюда прежде всего как житель Екатеринбурга. Решение будет приниматься уже на основании результатов опроса. Я верю, что это поставит точку в многолетнем споре, который давно пора разрешить. Нужно восстанавливать историческую справедливость", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.
Участие в опросе в этот день также принял полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. "Я не так долго живу в Екатеринбурге, но уже очень полюбил это город. Здесь очень глубокие исторические, культурные традиции. У меня есть понимание, что в центре города должны быть знаковые здания, которые на века будут напоминать об истоках этого замечательного города", - цитирует полпреда департамент.
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Для участия в общегородском опросе на пункт, организованный в школе N92 в поселке Кольцово, прибыл член Совета Федерации Эдуард Россель.
Одним из первых на опросный участок в этот день пришел глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
"Екатеринбург сегодня снова в авангарде при выборе новых методов работы с горожанами. Мы считаем, что сегодня рождается новая история столицы Урала. Поэтому нам этот процесс нужно провести очень качественно. Вместе с нашими коллегами из органов областной власти мы провели большую подготовительную работу. Здесь на участке много того, что не видно невооруженным глазом: работают системы безопасности, реализован комплекс антитеррористических мероприятий, обеспечены санитарный, питьевой режим, дежурят "скорые", — приводятся в сообщении слова мэра.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма.
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Евгений КуйвашевЕкатеринбургОбщество
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