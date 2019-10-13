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РИА Новости

Путин дал интервью арабским телеканалам перед визитом в Саудовскую Аравию

13:47 13.10.2019 (обновлено: 16:50 13.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya
Президент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В преддверии своего визита в Саудовскую Аравию президент России Владимир Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
В беседе с арабскими СМИ президент, в частности, рассказал о своем видении ситуации на Ближнем Востоке, отношениях с международными партнерами и гонке вооружений.
Путин прибудет в Саудовскую Аравию 14 октября.

Об оружии

Как подчеркнул глава государства, попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал России с помощью размещения систем противоракетной обороны НАТО около российских границ обречена на неудачу и только нагнетает обстановку.
Путин отметил, что уже ни у кого не возникает сомнений в том, что "НАТО — это просто инструмент внешней политики США" и фокус в том, что после того, как страны входят в альянс, их потом "почти никто не спрашивает, когда размещают там определенные виды вооружений". В пример президент привел размещение систем ПРО в Румынии.
Однако, добавил Путин, Москву не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стабильностью и безопасностью.

"В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", — отметил Путин.

По его словам, смысл был в том, чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне, однако Вашингтон решил выйти из соглашения с целью обеспечить себе "явные стратегические преимущества". При этом, сказал президент, США думали, что у России такого "зонтика" в виде системы противоракетной обороны не будет, поэтому она будет уязвима.
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
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Россия поддержит сделку по Палестине, если она ведет к миру, заявил Путин
Но, поскольку гонка вооружений ничего хорошего не сулит, Москва не намерена втягиваться в непомерные бюджетные расходы, подчеркнул Путин. В связи с этим президент напомнил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону.
Несмотря на это, добавил глава государства, Россия уже создала другое оружие, "которого пока в мире ни у кого нет".

"Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю что — над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают", — заявил он.

Как отметил президент, это результат целенаправленной работы на важнейших направлениях и заслуга российских специалистов.

О международных партнерах

Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то: она развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы, сказал глава государства.
Путин добавил, что с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами у Москвы "сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения" и эта традиция идет еще от СССР, у которого были хорошие отношения со всем арабским миром.
Президент отметил и результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках "тройки" — Турции, Ирана и России.

"Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы невозможно. Все же отдают себе в этом отчет. Значит, без соответствующих сопровождений Арабских Эмиратов тоже", — заметил Путин.

Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы вне зависимости от имени следующего президента, добавил глава государства.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЖурналисты телеканалов RT Arabic, Sky News и Al Arabiya во время интервью с президентом России Владимиром Путиным
Журналисты телеканалов RT Arabic, Sky News и Al Arabiya во время интервью с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Журналисты телеканалов RT Arabic, Sky News и Al Arabiya во время интервью с президентом России Владимиром Путиным
При этом, отвечая на вопрос о Вашингтоне, он подчеркнул, что Москва готова работать с любой администрацией США на том уровне, на котором захотят американские партнеры. Несмотря на то что предвыборные заявления Дональда Трампа о необходимости нормализации отношений Москвы и Вашингтона не выполнены, в Кремле к этому относятся с пониманием, заявил Путин.

"Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", — отметил глава государства.

Путин также рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе аккаунт Трампа.

"У меня нет, извините, у меня самого нет никакого Twitter, и я не слежу за этим. <...> Но, конечно, время от времени мои сотрудники сообщают, конечно, мнение президента Соединенных Штатов. Оно всегда важное, оно имеет значение для мира в целом. Но я сам ничего не читаю", — добавил президент.

Об атаках на саудовские НПЗ и ситуации в регионе

У России нет никакой достоверной информации о том, что произошло во время атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября, заверил Путин.
После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников.
По информации Вашингтона, поскольку нет никаких свидетельств атаки из Йемена, к инциденту причастен Иран.

"Наша позиция остается неизменной: до того, как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать (виновными. — Прим. ред.) невиновных нецелесообразно", — прокомментировал ситуацию российский лидер.

Он также сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с ним заявил, что Тегеран не имеет к атакам никакого отношения.
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Вчера, 13:03РИА Новости
Путин рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по вопросам ВТС
Путин подчеркнул, что Россия будет работать с Саудовской Аравией и другими странами арабского мира, чтобы свести к нулю попытки дестабилизировать ситуацию на энергорынке.

"И все, что сделано было, сделано было не только в интересах не только производителей, но и потребителей, потому что и те и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке. Все это было сделано, прямо скажу, при лидерстве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Это во многом были его инициативы. Мы его поддержали. И видим, что сделали, поступили правильно", — уточнил президент.

После атак на саудовские НПЗ и инцидентов с торговыми судами ситуация в районе Персидского залива осложнилась. По мнению Путина, в связи с этим было бы правильным создать организацию по безопасности и сотрудничеству в зоне Залива.

"Да, вы знаете, мы некоторое время назад выступили с такой инициативой создать некую такую организацию, <...> добавить туда заинтересованные государства, и Соединенные Штаты, и Евросоюз и так далее, с тем чтобы была площадка для обсуждения этих кризисных ситуаций и наиболее острых вопросов. Кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной", — сказал российский лидер.

Однако, подчеркнул президент, Москва не считает, что с небес может руководить ситуацией на Ближнем Востоке, но она будет делать все для помощи арабским друзьям, которых очень много.

"Конечно, нельзя сказать, что сейчас регион (Ближний Восток) находится в стабильном состоянии. Мы все это прекрасно понимаем, мы видим это все своими глазами. Но все проходит, и надеюсь, что и это когда-то пройдет. Но само по себе это не быстро закончится, если все отправить по волнам, что называется, и не предпринимать попыток нормализовать ситуацию. Россия все будет делать для того, чтобы эта нормализация наступила — и наступила как можно быстрее", — сказал Путин.

По словам главы государства, Россия исходит из того, что все страны Ближневосточного региона хотят иметь хорошие отношения друг с другом, при этом решать проблемы нужно посредством диалога, признавая законные интересы партнеров.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииДональд ТрампНАТОВладимир ПутинСаудовская АравияСШАВ мире
Популярные комментарии
Уважаемые дамы и господа! Владимира Путина сейчас слушают,но не более того. Что бы он не говорил Запад и США поступают в соответствии со своим планом выстраивания диалога с Россией. Пока этот план держится только на требованиях и санкциях не смотря ни на какие убытки Европы и США. Думаю,что в России не совсем чётко понимают к чему идёт вся эта политика. Ни Запад ни США не боятся российских вооружений,потому что они никогда не выстрелят в сторону США и Европы.А новейшие вооружения в России есть только в макетном исполнении и в единичном испытательном экземпляре. В США это понимают и очень быстро перебрасывают к границам России ударные вооружения. Думаю Путин ошибся,война холодная не прекращалась с 1945 года.Затишье на фронте в 90-е не означает,что США и Запад были друзьями.
13 октября, 17:25
Генрих Тевтонский
29120023
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