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РИА Новости

Гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, заявил Путин

12:51 13.10.2019 (обновлено: 16:54 13.10.2019)
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ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, но РФ не будет втягиваться в непомерные бюджетные расходы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.
"Гонка вооружений это плохо. И ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - сказал Путин.
Он напомнил, что Россия лишь на седьмом месте по расходам на оборону.
"Я, наверно, не открою для вас секрета, но, может, удивлю, но Россия занимает 7-е место по расходам. Саудовская Аравия - третье после США, которые тратят 716, по-моему, миллиардов и запросили на следующий год аж 750, после Китая – там где-то 777 с небольшим миллиард, потом Саудовская Аравия, сколько там, я не знаю, у вас 59, по-моему. Потом Великобритания, потом Франция, потом Япония – 48,1, по имеющимся у меня данным. Потом только Россия на седьмом месте – 48 миллиардов", - сообщил Путин.
При этом, по его словам, у РФ есть оружие, "которого нет нигде в мире".
"Значит, это в результате чего? Целенаправленной работы на важнейших направлениях. Надо отдать должное нашим специалистам, умение определить эти направления, сконцентрировать ресурсы. Это наличие школ и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенции", - пояснил Путин.
Анатолий Антонов
9 октября, 02:28РИА Новости
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3871156
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Владимир ПутинБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Невероятный сказочник...
13 октября, 14:11
iieromonah1972
1010720
Если сейчас не идёт холодная война,то я 90 киллограмовая прима-балерина мариинки 70 лет отроду)*
13 октября, 14:15
галина волох ( Морозова )
1320201
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