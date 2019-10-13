Гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, заявил Путин

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, но РФ не будет втягиваться в непомерные бюджетные расходы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.

"Гонка вооружений это плохо. И ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия лишь на седьмом месте по расходам на оборону.

"Я, наверно, не открою для вас секрета, но, может, удивлю, но Россия занимает 7-е место по расходам. Саудовская Аравия - третье после США, которые тратят 716, по-моему, миллиардов и запросили на следующий год аж 750, после Китая – там где-то 777 с небольшим миллиард, потом Саудовская Аравия, сколько там, я не знаю, у вас 59, по-моему. Потом Великобритания, потом Франция, потом Япония – 48,1, по имеющимся у меня данным. Потом только Россия на седьмом месте – 48 миллиардов", - сообщил Путин.

При этом, по его словам, у РФ есть оружие, "которого нет нигде в мире".