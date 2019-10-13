Мир в случае ликвидации договора СНВ-3 станет более опасным, уверен Путин

"Для того чтобы он был продлен, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определились, нужно продлять этот договор, или не нужно. Но если и он будет ликвидирован, то миру вообще ничего не остается с точки зрения наступательных вооружений. И это плохо", - отметил Путин.