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РИА Новости

Мир в случае ликвидации договора СНВ-3 станет более опасным, уверен Путин

12:50 13.10.2019
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© RTПрезидент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
© RT
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Договор СНВ-3 - последний инструмент ограничения гонки вооружений, в случае его ликвидации миру ничего не остается с точки зрения наступательных вооружений, он станет более опасным и менее предсказуемым, считает президент РФ Владимир Путин.
"Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений, такой же серьезный, но гонки вооружения. Это договор СНВ-3. То есть это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. То есть весь комплекс, вся триада стратегического оружия, боевые комплексы ракет наземного, морского и воздушного базирования", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
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Глава российского государства напомнил, что документ заканчивает свое действие в 2021-м году.
"Для того чтобы он был продлен, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определились, нужно продлять этот договор, или не нужно. Но если и он будет ликвидирован, то миру вообще ничего не остается с точки зрения наступательных вооружений. И это плохо", - отметил Путин.
"Это другая уже будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас", - подчеркнул он.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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