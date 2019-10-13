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РИА Новости
Культура

В Польше с книгой нобелевского лауреата бесплатно пускают в транспорт

12:50 13.10.2019
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© REUTERS / Agencja Gazeta/Lukasz GizaПольская писательница Ольга Токарчук
Польская писательница Ольга Токарчук
© REUTERS / Agencja Gazeta/Lukasz Giza
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В эти выходные в общественный транспорт в польском Вроцлаве бесплатно пускают всех, кто читает книгу нобелевского лауреата Ольги Токарчук, сообщает The Guardian.

"Как только мы узнали, что Ольга Токарчук стала обладательницей Нобелевской премии, мы захотели разделить радость со всеми жителями нашего города, почетной гражданкой которого она недавно стала", — заявил представитель городской власти Пржемислав Галецки.

По его словам, в субботу и в воскресенье любой человек с бумажной или электронной книгой Токарчук сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом в Вроцлаве.
Писательница часть времени проводит в городе, а часть – в деревне Краянув около польско-чешской границы.
В четверг она получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".
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