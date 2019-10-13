Россия рассчитывает на развитие Ирака, заявил Путин

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает на то, что Ирак будет развиваться в позитивном ключе, несмотря на сохраняющиеся внутренние проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Al Arabiya , Sky Nеws Arabia и RT Arabic. "Мы очень рассчитываем на то, что Ирак будет развиваться в позитивном ключе, несмотря на какие-то там внутренние проблемы все-таки будет двигаться вперед. Хотя проблем там, к сожалению, очень много, мы с вами это хорошо очень знаем", - сказал Путин в интервью телеканалам

Комментируя события вокруг Ирака более чем десятилетней давности, когда войска США начали военные действия в стране, он отметил, что Россия, Франция, Германия тогда не поддержали планов США на иракском направлении и предупреждали о возможных негативных последствиях.

"Так оно и получилось. И первая эйфория по поводу побед она быстро сменилась унынием и пессимизмом по поводу последствий этой победы. Потому что произошло разрушение всех государственных структур в Ираке, а им на смену никаких новых структур, на первом этапе во всяком случае, создано не было. Наоборот, активизировались радикальные силы, усилился аспект, который мы называем террористическим", - пояснил Путин.

Он добавил, что бывшие офицеры армии Саддама Хусейна и сотрудники спецслужб пополнили ряды, в том числе и ИГИЛ*. "Поэтому никто не просчитал последствий, из тех, кто делал и поддерживал эту акцию", - заметил российский лидер.

США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической организации "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над террористами.