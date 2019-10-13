"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гитарист британской группы Queen Брайан Мэй опубликовал в Instagram фотографии советского космонавта Алексея Леонова.
"Мы потеряли настоящего героя. Алексей Леонов был первым человеком в открытом космосе и был бы первым на Луне, если бы русские не замедлились в космической гонке", — подписал снимки музыкант.
Мэй отметил, что несколько раз встречался с Леоновым в рамках фестиваля STARMUS и запомнил его как "удивительно цельного человека".
"Он был забавным и относился к своим достижениям с невероятной скромностью. Всегда находил время на рисование, общение с детьми", — добавил гитарист.
Алексей Леонов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос, а также первым, кто совершил стыковку пилотируемых космических кораблей с несовместимыми системами жизнеобеспечения.
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