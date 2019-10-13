"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова

Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гитарист британской группы Queen Брайан Мэй опубликовал в Гитарист британской группы Queen Брайан Мэй опубликовал в Instagram фотографии советского космонавта Алексея Леонова.

"Мы потеряли настоящего героя. Алексей Леонов был первым человеком в открытом космосе и был бы первым на Луне, если бы русские не замедлились в космической гонке", — подписал снимки музыкант.

Мэй отметил, что несколько раз встречался с Леоновым в рамках фестиваля STARMUS и запомнил его как "удивительно цельного человека".

"Он был забавным и относился к своим достижениям с невероятной скромностью. Всегда находил время на рисование, общение с детьми", — добавил гитарист.