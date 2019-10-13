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РИА Новости

Путин считает, что ситуация в Ливии дестабилизирует весь Ближний Восток

12:25 13.10.2019 (обновлено: 12:35 13.10.2019)
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хаос, в котором оказалась Ливия после военных операций в стране, не прекращается и дестабилизирует весь Ближний Восток.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.
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"Что касается Ливии, то хаос, который воцарился после военных операций, он, к сожалению, пока не прекращается... Каддафи всегда предупреждал, что он закрывает пути мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены, поток пошел, теперь все имеют то, от чего предупреждали. Но это-то, может быть, даже не самое главное. Самое главное, что это дестабилизирует весь Ближний Восток", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
Он добавил, что в ситуации с Ливией западные партнеры Россию "надули".
"Ведь когда Россия проголосовала за соответствующую резолюцию Совета безопасности, ведь там что написано, в этой резолюции, если как следует прочитать. Резолюция запрещала Каддафи использовать авиацию против повстанцев. Но там ничего не говорилось о том, что разрешаются бомбардировки какой бы то ни было авиации территории Ливии. А именно это и было сделано. То есть по сути это тоже нарушение", - сказал президент РФ.
"Ну а что за этим последовало, мы хорошо знаем", - добавил Путин.
СБ ООН в марте 2011 принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывшей возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.
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Ближний ВостокВладимир ПутинЛивияВ мире
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