Путин считает, что ситуация в Ливии дестабилизирует весь Ближний Восток

"Ведь когда Россия проголосовала за соответствующую резолюцию Совета безопасности, ведь там что написано, в этой резолюции, если как следует прочитать. Резолюция запрещала Каддафи использовать авиацию против повстанцев. Но там ничего не говорилось о том, что разрешаются бомбардировки какой бы то ни было авиации территории Ливии. А именно это и было сделано. То есть по сути это тоже нарушение", - сказал президент РФ.