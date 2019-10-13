Путин: переговоры в формате "5+1" по ракетной программе Ирана возможны

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что переговоры в формате "5+1" по иранской ракетной программе возможны.

Российский лидер дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, журналисты спросили его, какова позиция России касательно возрождения переговоров по иранской проблеме в формате переговоров "5+1", чтобы также привязать этот договор к баллистической ракетной программе.

"Что касается ракетной программы, об этом, наверное, тоже можно и нужно говорить", - сказал Путин.

Он напомнил российское выражение: не нужно путать божий дар с яичницей.

"Это разные темы. Ракетная программа - одно, значит, ядерная программа - это другое. Это не значит, что по этой теме не надо говорить, тем более что она вызывает озабоченности. Конечно, надо. Просто не нужно одно с другим, чтобы не убить на корню то достижение, которое уже было сделано. Поэтому я считаю, что, да, такой разговор возможен. Но это не должно вести к тому, чтобы уничтожать уже достигнутые результаты по первой важнейшей теме - ограничению ядерной активности", - заключил Путин.

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.