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РИА Новости

Путин: переговоры в формате "5+1" по ракетной программе Ирана возможны

12:24 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что переговоры в формате "5+1" по иранской ракетной программе возможны.
Российский лидер дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, журналисты спросили его, какова позиция России касательно возрождения переговоров по иранской проблеме в формате переговоров "5+1", чтобы также привязать этот договор к баллистической ракетной программе.
"Что касается ракетной программы, об этом, наверное, тоже можно и нужно говорить", - сказал Путин.
Он напомнил российское выражение: не нужно путать божий дар с яичницей.
"Это разные темы. Ракетная программа - одно, значит, ядерная программа - это другое. Это не значит, что по этой теме не надо говорить, тем более что она вызывает озабоченности. Конечно, надо. Просто не нужно одно с другим, чтобы не убить на корню то достижение, которое уже было сделано. Поэтому я считаю, что, да, такой разговор возможен. Но это не должно вести к тому, чтобы уничтожать уже достигнутые результаты по первой важнейшей теме - ограничению ядерной активности", - заключил Путин.
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В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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