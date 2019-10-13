Россия не дружит с другими странами "против кого-то", заявил Путин

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то - она развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Al Arabiya , Sky Nеws Arabia и RT Arabic . "Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то", - заявил Путин в интервью телеканалам

Он также добавил, что с Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами у России "сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения".

Президент РФ напомнил, что "со всем арабским миром еще с Советского Союза были просто очень хорошие отношения".

"Поэтому мы вот сейчас уже не возвращаемся, а вернулись к этому качеству отношений", - сказал Путин.

Он также отметил результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках "тройки" - Турции, Ирана и России.

"Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы невозможно. Все же отдают себе в этом отчет. Значит, без соответствующих сопровождений Арабских Эмиратов тоже", - заметил Путин.

По его мнению, это свидетельствует о том, что есть вещи, которые, "несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия для достижения общих целей".