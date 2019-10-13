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РИА Новости

Россия не дружит с другими странами "против кого-то", заявил Путин

12:23 13.10.2019 (обновлено: 12:36 13.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то - она развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то", - заявил Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
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Он также добавил, что с Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами у России "сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения".
Президент РФ напомнил, что "со всем арабским миром еще с Советского Союза были просто очень хорошие отношения".
"Поэтому мы вот сейчас уже не возвращаемся, а вернулись к этому качеству отношений", - сказал Путин.
Он также отметил результативную работу по сирийскому урегулированию в рамках "тройки" - Турции, Ирана и России.
"Но без поддержки Саудовской Аравии это было бы невозможно. Все же отдают себе в этом отчет. Значит, без соответствующих сопровождений Арабских Эмиратов тоже", - заметил Путин.
По его мнению, это свидетельствует о том, что есть вещи, которые, "несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия для достижения общих целей".
"Надо найти эти цели и работать над ними совместно. Это создаст условия для нормализации отношений в регионе между странами", - добавил российский лидер.
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