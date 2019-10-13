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РИА Новости

Путин: колебания на рынке нефти после атак на саудовские НПЗ были небольшие

12:18 13.10.2019 (обновлено: 16:52 13.10.2019)
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© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Акции наподобие ударов по НПЗ в Саудовской Аравии не приносят результатов никому и тем, кто их осуществляет, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что эти атаки не достигли цели и существенно не повлияли на рынок нефти: колебания были, но незначительные.
В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на НПЗ Абкайк и Хурайс государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возникли пожары. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя.
"Здесь никаких не может быть сомнений. Подобные акции не приносят результатов ни для кого, в том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Но колебания были, на мой взгляд, не такие уж и значительные", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.
Путин отметил, что хотя первый толчок на рынке энергоресурсов был заметным, "буквально в течение недели все опять вернулось к естественным показателям ценовым".
"Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, они не позволят никуда цене скакнуть, ни вниз, ни вверх", - добавил президент.
Он напомнил позицию России, отметив, что Москва осуждает любые акты подобного рода.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео тогда высказался, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран, ряд стран также заявили об ответственности Ирана. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает, требуя предоставить доказательства.
Владимир Путин
12 октября, 13:09РИА Новости
Россия осуждает акции, подобные атаке на саудовские НПЗ, заявил Путин
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
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