Путин: колебания на рынке нефти после атак на саудовские НПЗ были небольшие

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Акции наподобие ударов по НПЗ в Саудовской Аравии не приносят результатов никому и тем, кто их осуществляет, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что эти атаки не достигли цели и существенно не повлияли на рынок нефти: колебания были, но незначительные.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на НПЗ Абкайк и Хурайс государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возникли пожары. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя.

"Здесь никаких не может быть сомнений. Подобные акции не приносят результатов ни для кого, в том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Но колебания были, на мой взгляд, не такие уж и значительные", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.

Путин отметил, что хотя первый толчок на рынке энергоресурсов был заметным, "буквально в течение недели все опять вернулось к естественным показателям ценовым".

"Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, они не позволят никуда цене скакнуть, ни вниз, ни вверх", - добавил президент.

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Он напомнил позицию России, отметив, что Москва осуждает любые акты подобного рода.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.