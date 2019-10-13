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РИА Новости

Путин заявил о готовности помочь в расследовании атак на саудовские НПЗ

12:17 13.10.2019
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© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия готова помочь в расследовании атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.
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В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на НПЗ Абкайк и Хурайс государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возникли пожары. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
"Мы и я лично в контактах с руководством Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем, мы обсуждали с ним этот инцидент. Я ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновного, подтверждения тому, что кто-то стоит за этой акцией. И в принципе принц... со мной согласился", - сказал российский лидер.
Он сообщил, что наследный принц интересовался, может ли Россия поучаствовать в расследовании этого инцидента.
"Я сказал, что да, мы готовы предоставить все, что от нас потребуют и все, что у нас есть для того, чтобы этот инцидент был тщательно расследован", - подчеркнул президент.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео тогда высказался, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран, ряд стран также заявил об ответственности Ирана. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает, требуя предоставить доказательства.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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