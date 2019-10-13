Путин заявил о готовности помочь в расследовании атак на саудовские НПЗ

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия готова помочь в расследовании атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на НПЗ Абкайк и Хурайс государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возникли пожары. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

"Мы и я лично в контактах с руководством Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем, мы обсуждали с ним этот инцидент. Я ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновного, подтверждения тому, что кто-то стоит за этой акцией. И в принципе принц... со мной согласился", - сказал российский лидер.

Он сообщил, что наследный принц интересовался, может ли Россия поучаствовать в расследовании этого инцидента.

"Я сказал, что да, мы готовы предоставить все, что от нас потребуют и все, что у нас есть для того, чтобы этот инцидент был тщательно расследован", - подчеркнул президент.