"Сибур" думает о строительстве комплекса в Саудовской Аравии, заявил Путин

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская компания "Сибур холдинг" рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В преддверии своего визита в Саудовскую Аравию российский лидер дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Он отметил, что отношения с этим королевством развиваются практически по всем направлениям.

"Мы также считаем возможным работать и на территории Саудовской Аравии. Одна из наших компаний рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов. Это "Сибур холдинг", наша крупнейшая в этом секторе экономики компания", - заявил Путин.

Он уточнил, что в области экономического сотрудничества двум государствам еще очень многое предстоит сделать, но темп взаимодействия в этой сфере оценил как хороший.