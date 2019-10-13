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РИА Новости

"Сибур" думает о строительстве комплекса в Саудовской Аравии, заявил Путин

12:12 13.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство нефтехимического завода компании Сибур "ЗапСибнефтехим" в городе Тобольск
Строительство нефтехимического завода компании Сибур ЗапСибнефтехим в городе Тобольск
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская компания "Сибур холдинг" рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В преддверии своего визита в Саудовскую Аравию российский лидер дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Он отметил, что отношения с этим королевством развиваются практически по всем направлениям.
"Мы также считаем возможным работать и на территории Саудовской Аравии. Одна из наших компаний рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов. Это "Сибур холдинг", наша крупнейшая в этом секторе экономики компания", - заявил Путин.
Он уточнил, что в области экономического сотрудничества двум государствам еще очень многое предстоит сделать, но темп взаимодействия в этой сфере оценил как хороший.
"В прошлом году рост составил 15%, в этом году за первое полугодие - уже 38%. Мы рассматриваем хорошие совместные проекты, наш фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии создали совместную платформу в объеме 10 миллиардов долларов, 2 миллиарда уже проинвестированы. Работа идет над другими проектами, а уже реализованы несколько достаточно перспективных и интересных", - добавил президент РФ.
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СибурВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияСибур ХолдингЭкономика
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