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РИА Новости
Война в Сирии

Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании

12:11 13.10.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Позитивной тенденции в сирийском урегулировании было бы невозможно добиться без вклада Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер указал, что важна совместная работа с королевством в решении региональных кризисов.
"В этой связи хотел бы отметить положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии. Мы наиболее тесно работаем с Турцией, с Ираном, это хорошо всем известно, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции добиться было бы абсолютно невозможно", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.
Президент РФ выразил благодарность королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду за конструктивную позицию, а также выразил уверенность, что его визит даст хороший толчок в развитии двусторонних связей и сотрудничества на международной арене.
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