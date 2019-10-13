Медведев поздравил Ивана Глазунова с юбилеем

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художника, ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивана Глазунова с 50-летием, отметив, что он делает все возможное для того, чтобы сохранить уникальные традиции образования, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Поклонники изобразительного искусства знают и ценят Вас как мастера реалистической живописи. Вы обращаетесь к самым разным жанрам и формам, стремитесь проникнуть в самую суть образов и событий. Особой признательности заслуживает Ваше участие в восстановлении исторических памятников. Ваш талант в полной мере проявился и в административной работе", - сказал Медведев.