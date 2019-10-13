В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили после ДТП с пятью погибшими в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что две легковых машины столкнулись в лоб на трассе в подмосковной Кашире. В ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок. Ещё пятеро пострадали, в то числе двое детей.

"Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Кашира по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - рассказал собеседник агентства.