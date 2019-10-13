В Сети появились кадры со съемок нового "Отряда самоубийц"

По всей видимости, Майкл Рукер играет Саванта, Флула Борг – Копье (Javelin), Натан Филлион – Парня с отваливающейся рукой (Arm-Fall-Off-Boy), а Пит Дэвидсон – Черного стража. Официально эта информация пока не подтверждена

Из прежнего актерского состава только Джей Кортни попал на снимки в роли капитана Бумеранга. Ему немного изменили костюм. Предыдущий фильм "Отряд самоубийц" появился на экранах в 2016 году, а выпуск сиквела запланирован на август 2021 года.