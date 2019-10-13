Курды заявили о бегстве семей боевиков ИГ* из лагеря в Сирии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила о бегстве ряда семей боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию, после обстрела.

Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.

В пятницу сообщалось, что лагерь Айн-Исса, в котором находятся 13 тысяч жителей, подвергся обстрелам.

Как говорится в заявлении Курдской автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии в Facebook, операция Турции подошла "к лагерю Айн-Исса, где находятся тысячи членов семей (боевиков - ред.) ИГ*". "Некоторые из них действительно смогли сбежать после обстрела, совершенного наемниками, что представляет собой поддержку возрождения группировки ИГ*", - говорится в сообщении.

Администрация призвала международное сообщество принять на себя ответственность и вмешаться с целью предотвращения "катастрофы".

В свою очередь, гостелевидение Сирии передает, что отряды SDF покинули лагерь.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.