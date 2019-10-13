Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T12:02Z
https://ria.ru/20191013/1559722177.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155968/92/1559689296_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_4b663eb963262e80a9e7c0814189daa4.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили о бегстве семей боевиков ИГ* из лагеря в Сирии

12:02 13.10.2019
1457
© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила о бегстве ряда семей боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию, после обстрела.
Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Вчера, 11:09Война в Сирии
В минобороны Турции рассказали о потерях курдов в ходе операции в Сирии
В пятницу сообщалось, что лагерь Айн-Исса, в котором находятся 13 тысяч жителей, подвергся обстрелам.
Как говорится в заявлении Курдской автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии в Facebook, операция Турции подошла "к лагерю Айн-Исса, где находятся тысячи членов семей (боевиков - ред.) ИГ*". "Некоторые из них действительно смогли сбежать после обстрела, совершенного наемниками, что представляет собой поддержку возрождения группировки ИГ*", - говорится в сообщении.
Администрация призвала международное сообщество принять на себя ответственность и вмешаться с целью предотвращения "катастрофы".
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
Вчера, 10:57РИА Новости
В Сирии свыше 130 тысяч человек покинули дома из-за операции Турции
В свою очередь, гостелевидение Сирии передает, что отряды SDF покинули лагерь.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
713010
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИсламское государствоТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Лента
новостей
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния