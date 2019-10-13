Кабмин Украины поручил ряду компаний выявить избыточное имущество

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу", "Украинским железным дорогам", "Укрпочте" и другим компаниям провести аудит своих балансов для выявления "избыточного имущества", сообщается на правительственном портале.

"Кабинет министров также поручил НАК "Нафтогаз Украины", "Украинские железные дороги", "Укрпочта" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития", - сообщила пресс-служба кабмина.