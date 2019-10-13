Дипломаты и политики возложили цветы к памятнику Освободителям в Риге

РИГА, 13 окт - РИА Новости. Около 100 человек, в том числе дипломаты и политики, возложили в воскресенье цветы к памятнику Освободителям Риги в связи с годовщиной освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских войск в 1944 году, сообщает корреспондент РИА Новости.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе с другими дипломатами возложил цветы к памятнику Освободителям Риги. В мероприятии также приняли участие депутат Европарламента Татьяна Жданок, экс-депутаты ЕП Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов, депутаты Сейма Латвии и рижской Думы.

Всего в возложении цветов к памятнику приняли участие около 100 человек.

Также в течение дня запланированы торжественные мероприятия в районе Кишозера, где будет проведена реконструкция форсирования озера советскими войсками, конференция с участием посла России в Доме Москвы и торжественный прием, посвященный годовщине освобождения Риги.

Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики - большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.