Ректор МГИМО призвал сохранить дееспособность ООН

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Организация Объединенных Наций - единственная универсальная международная площадка, очень важно сохранить ее дееспособность, заявил в интервью РИА Новости ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.

Отвечая на вопрос о том, нужны ли новые международные площадки для решения мировых вопросов, он отметил, что "жизнь сама подскажет - появятся такие площадки или нет", а в рамках существующих форматов можно решить многие вопросы.