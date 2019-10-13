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РИА Новости

Ректор МГИМО призвал сохранить дееспособность ООН

11:46 13.10.2019 (обновлено: 12:05 13.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Организация Объединенных Наций - единственная универсальная международная площадка, очень важно сохранить ее дееспособность, заявил в интервью РИА Новости ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.
Отвечая на вопрос о том, нужны ли новые международные площадки для решения мировых вопросов, он отметил, что "жизнь сама подскажет - появятся такие площадки или нет", а в рамках существующих форматов можно решить многие вопросы.
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"И главное, никогда не следует забывать о ключевой роли Организации Объединенных Наций. ООН создана как один из основных итогов Второй мировой войны, и очень важно сохранить ее дееспособность. Это единственная универсальная международная организация в мире", - рассказал Торкунов.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Торкуновым >>
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МГИМОАнатолий ТоркуновООНРоссияВ мире
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