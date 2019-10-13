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РИА Новости

Правительство Украины предусмотрело в бюджете деньги на зарплаты шахтерам

11:47 13.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкШахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы. Архивное фото
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины принял внесение изменений в бюджет государства на 2019 год о выделении более 40 миллионов долларов на погашение задолженности по зарплате шахтерам, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"Необходимые средства на нужды угольной отрасли предусмотрены в изменениях в бюджет на 2019 год. Кабмин предусмотрел 1 миллиард гривен (40,2 миллиарда долларов - ред.) на выплату заработных плат и погашения задолженности", - написал он в Facebook.
Глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, заявил в воскресенье, что выделенной суммы недостаточно даже для погашения задолженности. "По данным НПГУ, задолженность по заработной плате шахтерам на конец сентября составила более 1,2 миллиарда гривен (48,2 миллиона долларов - ред.) - а это уже "дефицит" в 200 миллионов (около 8 миллионов долларов - ред.) с правительственной суммой", - написал Волынец в своем канале в Telegram.
Он добавил, что в эту сумму не включены выплаты единого социального взноса для начисления шахтерам пенсий, больничных и прочее.
"И также остается без ответа, как на государственных шахтах планируют рассчитываться с шахтерами за октябрь-декабрь этого года", - добавил Волынец.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Участники акции протеста шахтеров
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