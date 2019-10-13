Под Сиэтлом начались совместные учения индийского и американского спецназа

Согласно его данным, маневры проходят на объединенной базе "Льюис-Маккорд", они продлятся до 28 октября. Предыдущие учения "Ваджра Прахар" проходили вблизи индийского города Джайпура (штат Раджастан) в 2018 году.

Не быть съеденной гигантами: Индия хотела дружить с США и Китаем. Не вышло

Не быть съеденной гигантами: Индия хотела дружить с США и Китаем. Не вышло

Отмечается, что группа спецназа индийских вооруженных сил в составе 45 человек в течение двух недель будет отрабатывать учебные операции вместе с бойцами из США. Цель учений – углубление двухстороннего сотрудничества между военными, обмен боевым опытом и отработка проведения операций, сообщает агентство.