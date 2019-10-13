Под Сиэтлом начались совместные учения индийского и американского спецназа

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт – РИА Новости. Очередные, десятые, совместные учения бойцов армейского спецназа из Индии и США "Ваджра Прахар" стартовали в воскресенье в районе американского Сиэтла, передает агентство ANI.
Согласно его данным, маневры проходят на объединенной базе "Льюис-Маккорд", они продлятся до 28 октября. Предыдущие учения "Ваджра Прахар" проходили вблизи индийского города Джайпура (штат Раджастан) в 2018 году.
Отмечается, что группа спецназа индийских вооруженных сил в составе 45 человек в течение двух недель будет отрабатывать учебные операции вместе с бойцами из США. Цель учений – углубление двухстороннего сотрудничества между военными, обмен боевым опытом и отработка проведения операций, сообщает агентство.
Первые индийско-американские учения "Ваджра Прахар" состоялись в 2010 году.