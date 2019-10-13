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РИА Новости

Ректор МГИМО прокомментировал прекращение работы G8

11:39 13.10.2019 (обновлено: 12:06 13.10.2019)
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© РИА НовостиАнатолий Торкунов
Анатолий Торкунов
© РИА Новости
Анатолий Торкунов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прекращение сотрудничества с Россией в формате "Большой восьмерки" и санкции не способствуют выстраиванию прочного и надежного мира, заявил ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.
"Россия - великая наша держава, поэтому она всегда будет играть очень важную роль, состоит она в G8 или нет. Все равно невозможно решить глобальные проблемы без России. В данном случае не Россия виновна в том, что она оказалась вне G8", - сказал Торкунов в интервью РИА Новости.
Анатолий Торкунов
Вчера, 11:19РИА Новости
Дипломатия сохранит свои позиции, уверен ректор МГИМО
Он отметил, что остается еще G20 и другие объединения - ШОС, БРИКС, СНГ, где Россия активно работает, а также продолжаются двусторонние взаимодействия со странами, входящими в G7.
"Исключение России из G8 и санкции не способствовали созданию благоприятной ситуации для выстраивания прочного, надежного, выгодного всем мира. Работа, проводимая российским руководством, российскими дипломатами, нацелена как раз на то, чтобы всемерно, по самым разным направлениям развивать сотрудничество, решать проблемы, в том числе острые - ДРСМД, СНВ", - добавил ректор.
Торкунов уточнил, что российская политика максимально нацелена на активное участие страны в решении самых насущных проблем.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Торкуновым >>
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МГИМОБольшая двадцаткаG8Анатолий ТоркуновРоссияВ мире
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