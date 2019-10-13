Ректор МГИМО прокомментировал прекращение работы G8

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прекращение сотрудничества с Россией в формате "Большой восьмерки" и санкции не способствуют выстраиванию прочного и надежного мира, заявил ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.

"Россия - великая наша держава, поэтому она всегда будет играть очень важную роль, состоит она в G8 или нет. Все равно невозможно решить глобальные проблемы без России. В данном случае не Россия виновна в том, что она оказалась вне G8", - сказал Торкунов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что остается еще G20 и другие объединения - ШОС, БРИКС, СНГ, где Россия активно работает, а также продолжаются двусторонние взаимодействия со странами, входящими в G7.

"Исключение России из G8 и санкции не способствовали созданию благоприятной ситуации для выстраивания прочного, надежного, выгодного всем мира. Работа, проводимая российским руководством, российскими дипломатами, нацелена как раз на то, чтобы всемерно, по самым разным направлениям развивать сотрудничество, решать проблемы, в том числе острые - ДРСМД, СНВ", - добавил ректор.

Торкунов уточнил, что российская политика максимально нацелена на активное участие страны в решении самых насущных проблем.